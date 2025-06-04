Galatasaray yeni Mertens'ini Amerika'da buldu! İşte o isim

3 sezondur Galatasaray forması giyen Dries Mertens'in ayrılığının ardından yıldız ismin boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray, gözünü Amerika'ya çevirdi.

EVANDER'İ GÜNDEMİNE ALDI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, ABD MLS Ligi ekibi FC Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldı. Haberde, orta sahada yaratıcı rol üstlenen ve 2027 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncunun performansı Sarı-kırmızılı yetkililerin ilgisini çektiği yazıldı. Galatasaray'ın, Evander için resmi girişimlere yakında başlayabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan, 26 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Evander'in piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.