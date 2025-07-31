Galatasaray, Victor Osimhen'i 75 Milyon Avro ile Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'i 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı. Anlaşma gereği futbolcuya her sezon 15 milyon avro ödeme yapılacak.

Galatasaray, Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'i 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Galatasaray'ın yapılan anlaşmayla golcü futbolcuya her bir sezon için net 15 milyon, sadakat primi 1 milyon ve imaj hakkı ücreti olarak da 5 milyon avro ödeme yapacağı aktarıldı.

Victor Osimhen, geçen sezon kiralık giydiği sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.