Galatasaray ve Trabzonspor 0-0 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor'un karşılaştığı mücadele gol yoksa 0-0 sona erdi. Her iki takım da şansları değerlendiremedi ve maçta toplam iki kırmızı kart gösterildi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 85 Ahmed Kutucu), Torreira, Sara (Dk. 74 Jakobs), Sane, Yunus Akgün (Dk. 67 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Icardi), Osimhen
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic (Dk. 51 Rayyan Baniya), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 83 Bouchouari), Augusto (Dk. 76 Okay Yokuşlu), Muçi (Dk. 83 Sikan), Onuachu
Kırmızı kart: Dk. 90 Bouchouari (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 90+3 Oulai (Trabzonspor), Dk. 90+4 Okan Buruk (Galatasaray teknik direktörü)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 0-0 bitti.
47. dakikada Muçi'nin sol taraftan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Zubkov'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.
61. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı sağ çaprazda bulunan Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.
71. dakikada Torreira'dan sıyrılan Zubkov'un ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp auta gitti.
79. dakikada Sallai'nin sağ taraftan açtığı ortada Batagov, meşin yuvarlağa müdahale etti. Ceza yayı çizgisi üzerinde dönen topu önünde bulan Osimhen'in vuruşunda kaleci Onana, sağına yatarak topu kurtardı.
80. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazındaki Osimhen'nin kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu önünde bulan Osimhen, altıpas çizgisi önündeki Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Onana, meşin yuvarlağı yine kurtardı.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu, arka direğe doğru topu ortaladı. Sağ çaprazdaki Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, auta gitti.
90. dakikada bordo-mavili futbolcu Bouchouari, Sallai'ye arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma, 0-0 sona erdi.