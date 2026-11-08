Galatasaray ve Partizan'ın efsanesi Cevad Prekazi 70 yaşında hayatını kaybetti

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GALATASARAY ve Partizan'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Yugoslav futbolunun efsane orta sahası Cevad Prekazi, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Partizan Kulübü'nden yapılan açıklamada efsane futbolcu Cevad Prekazi'nin bugün evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ölüm sebebi henüz resmiyet kazanmazken, unutulmaz ismin son yıllarda geçirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Prekazi, 2023 yılında geçirdiği felci atlatmış ancak geçen yıl bir felç daha geçirerek sağlık sorunları yaşamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı