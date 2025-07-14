Galatasaray ve Napoli Arasındaki Osimhen Pazarlığı Tıkandı
Napoli Kulübü Başkanı Aurelio de Laurentiis, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı son teklifi kabul etmedi. Galatasaray, 40 milyon Euro peşin ve 35 milyon Euro'yu 2 taksitte ödemeyi önerdi, ancak de Laurentiis taksitlerin 2026 yılına kadar tamamlanmasını istedi. Galatasaray Yönetimi başka bir teklif sunmayacaklarını belirtti.
NAPOLİ Kulübü Başkanı Aurelio de Laurentis'in Galatasaray'dan istekleri bitmiyor.
Galatasaray, Osimhen için son teklif olarak 40 milyon Euro peşin ve geri kalan 35 milyon euroluk kısmı da 2 taksitte ödeme teklifi sunarken, de Laurentis bu teklifi kabul etmedi ve taksitlerin 2026 yılına kadar tamamlanmasını istedi. Galatasaray Yönetimi başka bir teklif sunmayacağını belirtti ve şu an için görüşmeler tıkandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor