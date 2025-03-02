Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
Mansur Yavaş, ön seçime neden katılmadığını ilk kez açıkladı

Mansur Yavaş, ön seçime katılmamama nedenini açıkladı
İspanya'dan AB'ye sır projeyi ifşa eden çağrı: Zamanı geldi

Bir ülkeden AB'ye sır projeyi ifşa eden çağrı

Galatasaray ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı

Galatasaray ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maçta 3-3 berabere kaldı. Maçta toplam 6 gol atılırken, her iki takım da değişken bir performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Piatkowski kafayla pasını kale önündeki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

57. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in ortasında topu alan Osimhen'in penaltı noktasından şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada orta sahada Torreira'dan topu kapan Gökhan Gül pasını sol taraftaki Brekalo'ya aktardı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Brekalo'nun sol çaprazdan şutunda Frankowski'ye de çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1

69. dakikada ceza sahasının sağından serbest vuruşta topun başına geçen Sara'nın kale önüne ortasında iyi yükselen Davinson Sanchez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

71. dakikada Muslera'nın uzun topunda Frankowski'nin uzaklaştıramadığı top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen'in ceza yayından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

81. dakikada ceza sahası içinde Can Keleş, Cuesta'nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle monitöre gelip pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.

85. dakikada penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, yerden sağ köşeye vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-3

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duman, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Andreas Giannitos, Claudio Winck, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan (Kevin Rodrigues dk. 46), Gökhan Gül, Mamadou Fall, Mortadha Ben Ouanes (Cafu dk. 90+1), Haris Hajradinovic, Josip Brekalo (Can Keleş dk. 77), Nuno da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Atakan Müjde, Antonin Barak

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankovski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Yusuf Demir dk. 90), Eren Elmalı (Carlos Cuesta dk. 80), Lucas Torreira (Dries Mertens dk. 90), Mario Lemina (Kaan Ayhan dk. 80), Roland Sallai (Ahmed Kutucu dk. 65), Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Metehan Baltacı

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Goller: Mortadha Ben Ouanes (dk. 52), Josip Brekalo (dk. 61), Haris Hajradinovic (dk. 85 pen.) (Kasımpaşa), Victor Osimhen (dk. 12 pen. ve 71), Davinson Sanchez (dk. 69) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yasin Özcan, Mortadha Ben Ouanes, Josip Brekalo (Kasımpaşa), Mario Lemina, Carlos Cuesta (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
img

Ramazan mesajı tartışmasında CEO'sundan oldu! Holdingden açıklama var
img

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

Cimbom yine Paşa'ya takıldı!
'Bizi kapsamıyor' demişlerdi: Terör örgütü YPG, İmralı'nın çağrısına neden direniyor?

Terör örgütü YPG, İmralı'nın çağrısına neden direniyor?
İsyanı Cihan Aydın'a: Okan Buruk, maçın başında sinirden çılgına döndü

Sinirden çılgına döndü!
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.