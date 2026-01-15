Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ikinci hafta maçlarında yaşanan ihlallerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disipline sevk edildi. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Fethiyespor ise Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmadaki saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen bir başka kulüp oldu.

BURAK YILMAZ DA SEVK EDİLEN BİR DİĞER İSİM

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketleri ile hakareti ve tehdidi nedeniyle disipline gönderildi. Burak Yılmaz, takımının Kocaelispor'u konuk ettiği maçın 15. dakikasında müsabakanın orta hakemi Burak Pakkan'a gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti. Genç teknik adam, maçın 12. dakikasındaki VAR incelemesinin ardından Gaziantep Fk'den Tayyip Talha Sanuç'a direkt kırmızı kart gösteren hakem Burak Pakkan'ın kararına çok sinirlenmiş, gösterdiği tepkinin ardından da kırmızı kart görmüştü.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Gaziantep FK futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, Aliağa Futbol oyuncusu Mustafa Saymak ve İstanbulsporlu Fahri Kerem Ay ise gerçekleştirdikleri kural dışı hareketler nedeniyle disipline gönderilen futbolcular oldular.