Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda A ve C grubu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final turunda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin birbileri ile eşleşme ihtimali ortaya çıktı. Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde birbirinin rakibi olursa aynı hafta RAMS Park'ta hem ligde hem de kupada Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda A ve C grubundaki maçların tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final turunda yaşanabilecek dikkat çekici bir eşleşme ihtimali ortaya çıktı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE BİRBİRİNE RAKİP OLABİLİR

Alınan sonuçların ardından grubunu lider bitiren ve seri başı olacak olan Galatasaray ile grubunu ikinci sırada noktalayarak iç saha avantajını kaçıran Fenerbahçe'nin çeyrek finalde eşleşme ihtimali bulunuyor. Eşleşme durumunda dev derbi RAMS Park'ta, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

1 HAFTADA İKİ DERBİ OYNANABİLİR

Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde birbirinin rakibi olursa aynı hafta RAMS Park'ta hem ligde hem de kupada Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Böylece futbolseverler iki derbi heyecanı birden yaşayacak.

Cemre Yıldız
