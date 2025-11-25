Haberler

Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçını kazanırsa bir ilki başaracak

Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçını kazanırsa bir ilki başaracak Haber Videosunu İzle
Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçını kazanırsa bir ilki başaracak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Belçika ekiplerine karşı geçmişte 8 maçta 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu maçı kazanarak Belçika takımlarına karşı ilk kez 3 puanı hanesine yazdıracak.

  • Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Belçika takımlarına karşı ilk galibiyetini Union Saint-Gilloise maçında alabilir.
  • Galatasaray, bugüne kadar Belçika takımlarına karşı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
  • Union Saint-Gilloise, Galatasaray'ın Avrupa serüveninde karşılaşacağı 114. rakip takım olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında salı günü Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek Galatasaray, Belçika temsilcileriyle 9. randevusuna çıkacak.

GALATASARAY'IN 114. RAKİBİ

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 332 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın bu müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılıların 114. rakibi olacak.

KAZANIRSA BİR İLKİ BAŞARACAK

Öte yandan Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Belçika takımlarına karşı 8 maçta 4'er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Union Saint-Gilloise karşısında galip gelip bir ilki daha başarmak istiyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTom Jerry:

İnsallah. Biz bir ilki degil ulkemizin basarisini istiyoruz...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmetle toplanıp dudak uçuklatan rakama satılıyor

Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmete katlanılarak toplanıyor
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
'MHK falan hikaye' diyerek derbinin hakemini açıkladı

"MHK falan hikaye" diyerek derbinin hakemini açıkladı
Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Trabzonspor'da sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi

Sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.