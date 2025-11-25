Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçını kazanırsa bir ilki başaracak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında salı günü Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek Galatasaray, Belçika temsilcileriyle 9. randevusuna çıkacak.

GALATASARAY'IN 114. RAKİBİ

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 332 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın bu müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılıların 114. rakibi olacak.

KAZANIRSA BİR İLKİ BAŞARACAK

Öte yandan Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Belçika takımlarına karşı 8 maçta 4'er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Union Saint-Gilloise karşısında galip gelip bir ilki daha başarmak istiyor.