Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçını kazanırsa bir ilki başaracak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Belçika ekiplerine karşı geçmişte 8 maçta 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu maçı kazanarak Belçika takımlarına karşı ilk kez 3 puanı hanesine yazdıracak.
- Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Belçika takımlarına karşı ilk galibiyetini Union Saint-Gilloise maçında alabilir.
- Galatasaray, bugüne kadar Belçika takımlarına karşı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
- Union Saint-Gilloise, Galatasaray'ın Avrupa serüveninde karşılaşacağı 114. rakip takım olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında salı günü Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek Galatasaray, Belçika temsilcileriyle 9. randevusuna çıkacak.
GALATASARAY'IN 114. RAKİBİ
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 332 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın bu müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılıların 114. rakibi olacak.
KAZANIRSA BİR İLKİ BAŞARACAK
Öte yandan Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Belçika takımlarına karşı 8 maçta 4'er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Union Saint-Gilloise karşısında galip gelip bir ilki daha başarmak istiyor.