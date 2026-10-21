Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda 4-2 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi. Galatasaray'ın golleri Yunus Akgün, Batrakov, Bentaleb'in kendi kalesine attığı gol ve Osimhen'den geldi.

Stat: Pierre Mauroy

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Matej Zunic (Slovenya)

Lille : Berke Özer, Goffi (Dk. 63 Giroud), Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau (Dk. 63 Nianzou), Bentaleb (Dk. 75 Başar Önal), Andre (Dk. 62 Kjaergaard), Bakwa, Haraldsson, Diaoune (Dk. 75 Perrin)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara (Dk. 62 Lemina), Yunus Akgün (Dk. 75 Sane), Batrakov (Dk. 85 İlkay Gündoğan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Eren Elmalı), Osimhen (Dk. 85 Deniz Gül)

Goller: Dk. 2 Yunus Akgün, Dk. 44 Batrakov, Dk. 52 Bentaleb (Kendi kalesine), Dk. 61 Osimhen ( Galatasaray ), Dk. 8 ve 39 Diaoune ( Lille )

Sarı kartlar: Dk. 21 Bentaleb, Dk. 59 Andre, Dk. 89 Perrin ( Lille ), Dk. 85 Jakobs ( Galatasaray )

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.

52. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullanılan kornerde ön direkteki Torreira'nın kafa vuruşunda, Bentaleb'e çarpan top kaleci Berke'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-3

61. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un uzun pasında ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla tekrar topla buluşan Nijeryalı santrfor, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşla rakip ağları havalandırdı: 2-4

64. dakikada Jakobs'un pasında savunma arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Galatasaray, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti

Araçtaki adam diri diri yandı, o anları kaydederken kendini tutamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık
Otomotiv devi harekete geçti! 105 binden fazla aracını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Otomotiv devi 100 binden fazla aracını geri çağırdı
Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü! Daha 22 yaşındaydı

Arkadaşlık teklifini reddeden genç kızı öldürdü! Daha 22 yaşındaydı
Iğdır'da uydu verici takılan şahin 5 ayda 14 ülke geçti! Sahra Çölü üzerinde 13 saat durmadan uçtu

Sırtına 6 gramlık cihaz takıldı! 14 ülke aşıp Afrika'ya uçtu
Trump'ın hedefindeki Müslüman vekilden şaşırtan çağrı! Destekçilerinden para istedi

Müslüman vekil takipçilerinden para istedi
Sergen Yalçın A Milli Takım’dan çuvalla para alacak! İşte konuşulan maaşı

"Para konuşmadım" demişti! Alacağı maaş bomba
Ukrayna savaşını bitirecek kritik buluşma! Witkoff Putin’e yeni teklif sunacak

Savaşı bitirecek kritik buluşma! Putin’e yeni teklif sunacak