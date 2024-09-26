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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 Mağlup Etti

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Yunan ekibi PAOK'u evinde 3-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Maçta goller, Abdul Baba'nın kendi kalesine attığı gol, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle geldi.

- UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray : 3 - PAOK: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray, konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu sonrası çizgide Abdul Baba, ters dokunuşunda meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

63. dakikada sol taraftan Ismail Jakobs'un yerden içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Victor Osimhen'in vuruşunda kaleci Dominik Kotarski meşin yuvarlağı iki hamlede uzaklaştırdı.

67. dakikada Andrija Zivkovic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında Castro Jonny'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç'ten seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Giannis Konstantelias'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

76. dakikada sağ taraftan Kaan Ayhan'ın yaptığı ortada arka direkte Dries Mertens'in kafa vuruşu sonrası altıpas çizgisi üzerinde Victor Osimhen kafayla indirdi. Yunus Akgün'ün altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Dominik Kotarski'nin müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

90+5. dakikada taç atışından gelen topu sol kanatta önünde bulan Kerem Demiray'ın ceza alanına yerden ortasına penaltı noktasının gerisindeki Icardi'nin gelişine vuruşunda top filelere gitti. 3-1

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan (Elias Jelert dk. 84), Davidson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün (Berkan Kutlu dk. 88), Dries Mertens (Kerem Demirbay dk. 78), Barış Alper Yılmaz (Michy Batshuayi dk. 87), Victor Osimhen (Maura Icardi dk. 78)

Yedekler: Batuhan Şen, Atakan Ordu, Maura Icardi, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

PAOK: Dominik Kotarski, Jonathan Otto, Tomasz Kedziora, Omar Colley, Abdul Baba, Mohamed Camara (Tiemoue Bakayoko dk. 81), Magomed Ozdoev (Stefan Schwab dk. 77), Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias (Kiril Despodov dk. 77), Taison Freda, Fedor Chalov (Tarik Tissoudali dk. 71)

Yedekler: Dimitris Monastirlis, Konstantinos Balomenos, Ioannis Michailidis, Joan Sastre, Konstantinos Thymianis, Shola Shoretire

Teknik Direktör: Razvan Lucescu

Goller: Abdul Baba (dk. 48 k.k.), Yunus Akgün (dk. 76), Mauro Icardi (dk. 90+5) (Galatasaray), Giannis Konstantelias (dk.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 Mağlup Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor

Mauro Icardi Yunus Akgün Galatasaray Futbol Finans Spor Baba Paok

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