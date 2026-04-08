Galatasaray, futbol ve basketboldan sonra voleybolda da Avrupa'da kupa kazandı

Galatasaray Spor Kulübü; futbol, basketbol ve voleybol branşlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk takımı oldu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştığı İtalya ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-2 kazanan Aslan, bu sonuçla CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılılar böylece kulüp olarak bir ilki de başardı. Galatasaray futbol ve basketboldan sonra voleybolda da Türkiye'ye Avrupa'da kupa getirdi. Sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla futbol, basketbol ve voleybol branşlarında Avrupa kupası kazanan ilk Türk takımı oldu. - İSTANBUL

