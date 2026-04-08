Haberler

Galatasaray, futbol ve basketboldan sonra voleybolda da Avrupa'da kupa kazandı

Galatasaray, futbol ve basketboldan sonra voleybolda da Avrupa'da kupa kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri 76 takımını 3-1 yenerek şampiyon oldu. Bu başarıyla Galatasaray, futbol, basketbol ve voleybol branşlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk takımı unvanını elde etti.

Galatasaray Spor Kulübü; futbol, basketbol ve voleybol branşlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk takımı oldu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştığı İtalya ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-2 kazanan Aslan, bu sonuçla CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılılar böylece kulüp olarak bir ilki de başardı. Galatasaray futbol ve basketboldan sonra voleybolda da Türkiye'ye Avrupa'da kupa getirdi. Sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla futbol, basketbol ve voleybol branşlarında Avrupa kupası kazanan ilk Türk takımı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

