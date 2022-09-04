Galatasaray transferi bitirdi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'da olacak
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Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferi için Paris Saintg Germain kulübü ile büyük ölçüde anlaştı. 29 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 29 yaşındaki Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'A GELECEK
Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi için PSG ile büyük ölçüde anlaştı. Arjantinli futbolcunun salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.
GEÇEN SEZON 30 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ
Paris Saint Germain'e 50 milyon Euro bedel ile transfer olan Mauro Icardi, geçen sezon 30 resmi maçta forma giymiş ve 5 gol kaydetmişti.