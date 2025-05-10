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Galatasaray, Trabzonspor'u Deplasmanda 2-0 Yendi

Galatasaray, Trabzonspor'u Deplasmanda 2-0 Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada sağ taraftan kullandığı korner atışında yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Barış Alper'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Okay Yokuşlu'nun çizgi üzerinde çıkardı.

67. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

83. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulab Osimhen'in şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

84. dakikada sol taraftan Eren'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Yunus Akgün, pasını ceza yayına çıkardı. Bu noktada Morata'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu (Nwakaeme dk. 75), Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Mustafa Eskihellaç (Zubkov dk. 58), Vısca (Banza dk. 75), Cham, Enis Destan (Sikan dk. 19)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Ahmed Kutucu dk. 90), Lucas Torreira, Mario Lemina (Przemyslaw Frankowski dk. 90), Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 90), Gabriel Sara ( Alvaro Morata dk. 77), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 82), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 67), Alvaro Morata (dk. 84) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Muslera, Morata (Galatasaray), Cham (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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