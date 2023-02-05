Canlı yayında zor anlar! Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi muhabir fırtınaya yakalandı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına ve beklenen kar yağışı nedeniyle Valilikten peş peşe uyarılar gelirken, Nef Stadı önünden yayın yapan muhabirler de zor anlar yaşadı.

FIRTINA YÜZÜNDEN ZOR ANLAR YAŞADI

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi Nef Stadı önünden son gelişmeleri aktaran TRT Spor muhabiri Yasin Dallı, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Son gelişmeleri aktarırken ayakta durmakta zorlanan muhabir, sözü hemen stüdyoya bıraktı.

GALATASARAY LİDERLİĞİ PERÇİNLEMEK İSTİYOR

Süper Lig'de 11 maçlı galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u da devirerek liderlik koltuğunda, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarmayı hedefliyor.