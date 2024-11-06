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Galatasaray, Tottenham Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Tottenham Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'la oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşti ve teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yapıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Tottenham maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Galatasaray, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Tottenham konuk edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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