Galatasaray, Torreira'nın Sağlık Durumunu Açıkladı

GALATASARAY, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Lucas Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp doktorları, yıldız orta saha oyuncusunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir, bilginize" ifadelerine yer verildi.