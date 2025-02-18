Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Çaykur Rizespor Maçı Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Son dakika çok önemli bir golle maçı kazanma şansımız oldu." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rize'nin zor bir deplasman olduğunu belirterek "Özellikle Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe maçına başlangıcı, orada verdiği mücadele öne geçmesi belki hakem hataları olmasa oradan da çok büyük bir sonuçla dönebilirdi. O yüzden Çaykur Rizespor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Hem de kendi sahasında taraftarı ile birlikte daha da etkili olabileceğini bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Maça çok iyi başlamadıklarını anlatan Buruk, "İlk yarının sonunda yaptığımız değişikliklerle hem dizilişi değiştirdik hem de oyuncu değişiklikleriyle ikinci yarı oyuna daha net bir şekilde ağırlığımızı koyduk. Bizim için en büyük sıkıntılardan biri kolay top kayıplarıydı. İlk yarı bunu daha fazla yaptık. İkinci yarı biraz daha azalttık ve sahaya daha doğru yerleştiğimizde rakibe doğru baskılar yaptık. Hem de ikinci yarı özellikle bulduğumuz gollerle son dakika çok önemli bir golle maçı kazanma şansımız oldu. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın sonuna kadar isteklerini sürdürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben teknik direktörüm. Başkan ve yönetici değilim. Başka bir şey değilim. Ben sahaya bakıyorum. Saha içerisinde ne olursa, yani hep söyledim. VAR'da da olsa burda da olsa, uzaydan veya başka bir gezegenden de gelse kim olursa olsun ben saha içine odaklanacağım. Bunla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler verecektir. Hepimiz çok akıllıyız, kimse kimseyi saf zannetmesin. Herkes çok akıllı. O yüzden insanları da kandırmayalım. İnsanları da etkilemeye çalışmayalım. O yüzden hepimiz kimin ne düşündüğünü kafasının arkasında ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Dürüst ve doğru olmak lazım. Ben saha içerisine bakarım. Hakemin pasaportunun ne olduğu benim çok umurumda değil. Ben sadece oyunuma ve maçı kazanmaya odaklanacağım. Önümüzdeki lig maçını kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın büyük desteğiyle en iyi performansımızı sergileyerek puan farkını 9'a çıkarmak istiyoruz. Bunu daha önce başardık. İlk yarıda rakibimizi 3-1 mağlup etmiştik. Aynı şekilde tekrar kazanmak istiyoruz."

Buruk, basın toplantısının ardından stadın dışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe maçıyla ilgili iki tarafın da sadece futbola odaklandığı bir derbi olmasını isteyen, Avrupa'da yola devam için ümidini ifade eden Buruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ligimize yakışan bir derbi olur, iki takıma da yakışan bir derbi olur. Sadece futbolu düşüneceğiz. Onun dışında aklımda bir şey yok. Avrupa için bizim ümidimiz var. Her şeyi yapacağız taraftarımızla birlikte. Bizim oyun içerisine girmemiz gerekiyor. Seyircimizle birlikte. O yüzden ümidimiz her zamanki gibi var. Yeter ki kendi oyunumuzu ortaya koyalım. Birçok insandan duyuyoruz herkeste ümit var. Ben ve oyuncularımda da bu ümit var."

Buruk, RAMS Park'a kim gelirse gelsin hazır olduklarını sözlerine ekledi.