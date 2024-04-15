Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan bomba Fenerbahçe sözleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Puanını 87'ye yükselten sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan üstünde liderliğini sürdürdü.

Cimbom'un başarılı teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Buruk, "Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

"İlk yarı aslında biraz daha yavaş oynadık. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakip boşluklar verdi ama ilk yarı biraz uyuduk. İkinci yarı ile birlikte daha çok rakip kaleye gittik. Golü hissettiğimiz dakikalar başladı. Barış Alper Yılmaz, Hakim ve Mauro'nun golleriyle maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İlk golü bulduk, özgüven arttı ve maç değişti. 2-0 sonrası maçı bitirdik. Önemli bir takıma karşı kazandık ve gol yemeden bitirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zaman zaman eşleşmelerde sıkıntılar oldu. Önemli bir galibiyet, oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor da iyi takım, onlara da başarılar."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU NEDEN OYUNDAN ALDI?

"Kerem Aktürkoğlu değerli bir oyuncumuz. Taktiksel bir değişiklik yaptık. Çok önemli oyuncularımız, geniş bir kadromuz var. Üzülmeler olabilir. Her oyuncuyu oynatamıyorum. Bu benim için manevi olarak zor. Hepsini oynatmak istiyoruz ama tercihler de yapmak lazım. Her şeyden önemlisi takım başarısı."

"ŞAMPİYONLUĞU YAKALAMAK İSTİYORUZ"

"Son 6 hafta, daha çok kenetleneceğiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. İyi oyunculara, iyi insanlara sahibiz. Aynı ciddiyetle şampiyonluğu yakalamak istiyoruz."

SÜPER KUPAYI OYNASAYDIK, MAÇA DAHA İYİ BAŞLARDIK"

"Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar bazen sıkıntı olabiliyor. İkinci yarı daha hızlı, ruhumuzu koyarak başlamamız gerektiğini söyledik. Bunu yaptık. Rakibimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanıyoruz. Her takım puan kaybedebilir. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz."