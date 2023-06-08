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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar...

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz"

Kaynak: AA / Serdal Kalaycı - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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