Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar...
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz"
Kaynak: AA / Serdal Kalaycı - Spor