Galatasaray tat vermedi! Aslan hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya mağlup oldu

Dünya Kupası için verilen arada ilk hazırlık maçına Rayo Vallecano karşısında çıkan Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu La Liga ile düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda Galatasaray ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

MARTIN GALİBİYETİ GETİRDİ

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada Andres Martin attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi sahaya çıkan eski futbolcuları Radamel Falcao'ya büyük ilgi gösterdi.

SIRADAKİ RAKİP VILLARREAL

Galatasaray, turnuvadaki bir sonraki maçında bir başka İspanyol ekibi Villarreal ile 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.