Galatasaray Taraftarları Hakkari'de Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Galatasaray Taraftarları Hakkari'de Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı
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Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonu olmasının ardından Hakkari'de taraftarlar sokaklara döküldü. Meşaleler, konvoylar ve tezahüratlarla şehirde büyük bir coşku yaşandı. Emniyet güçleri güvenlik önlemleri aldı, kutlamalar sorunsuz geçti.

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonu olmasının ardından Hakkari'de taraftarlar sokaklara döküldü. Meşaleler, konvoylar ve tezahüratlarla şehirde büyük bir coşku yaşandı.

Hakkari'nin en işlek caddeleri olan Bulvar ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir araya gelen Galatasaray taraftarları, meşaleler yaktı, bayraklar salladı ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Araç konvoylarıyla şehir turu atan taraftarlar, korna sesleriyle şehirde adeta bayram havası estirdi.

Emniyet güçleri, kutlamaların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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