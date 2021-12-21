Galatasaray taraftarı sinirden çılgına döndü! İşte TFF'nin Zorbay Küçük kararı - Haberler

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Galatasaray taraftarı sinirden çılgına döndü! İşte TFF'nin Zorbay Küçük kararı

Haberler.com - Spor
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Galatasaray-Başakşehir maçında sarı-kırmızılı futbolculara "Go lan", Arda Turan'a ise "Ne yapacaksın ayakkabı mı fırlatacaksın" ifadelerini kullandığı iddia edilen Zorbay Küçük, PFDK'ye sevk edilmedi. Galatasaraylı taraftarlar, TFF'nin bu kararına sosyal medyada tepki gösterdi.

Tff Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmedi.

MAÇ İÇİNDEKİ TELSİZ GÖRÜŞMELERİ DİNLENMİŞTİ

Galatasaray cephesi tarafından Başakşehir maçında "Go Lan" ve "Ne yapacaksın ayakkabı mı fırlatacaksın" sözlerini söylediği iddia edilen hakem Zorbay Küçük, PFDK'ye sevk edilmedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar TFF'nin bu kararına sosyal medyada isyan etti. TFF'nin Zorbay Küçük'ün maç içindeki telsiz görüşmelerini tamamen dinlediği basına yansımıştı.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Başakşehir, PFDK, TFF, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

ADİLCE :

Taktir etmek lazım en azından bu stresle eline hakim olmayı başardı.

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