Galatasaray taraftarı Liverpool'u sabaha kadar uyutmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, İstanbul'daki konaklaması sırasında sarı-kırmızılı taraftarların sürpriziyle karşılaştı.

GECE YARISI HAVAİ FİŞEK ŞOVU

İngiliz ekibi son antrenmanını kendi tesislerinde yaptıktan sonra İstanbul'a geldi ve konaklayacağı otele yerleşti. Ancak gece geç saatlerde Galatasaray taraftarları otelin önüne giderek havai fişekler patlattı. Gürültü nedeniyle Liverpool kafilesindeki futbolcular uykularından uyandı.

Geceyi huzursuz geçiren Liverpool, bu akşam oynanacak dev maç öncesi beklenmedik bir sürpriz yaşamış oldu. Taraftarların bu hamlesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, "Sabaha kadar uyutmadılar" yorumları yapıldı.

DEV MAÇ BU AKŞAM

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.