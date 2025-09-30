Haberler

Galatasaray taraftarı Liverpool'u sabaha kadar uyutmadı

Galatasaray taraftarı Liverpool'u sabaha kadar uyutmadı
Güncelleme:
Galatasaray taraftarı Liverpool'u sabaha kadar uyutmadı
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, İstanbul'da konakladığı otelde Galatasaray taraftarlarının gece yarısı havai fişek sürpriziyle karşılaştı. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve "Sabaha kadar uyutmadılar" yorumlarına neden oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, İstanbul'daki konaklaması sırasında sarı-kırmızılı taraftarların sürpriziyle karşılaştı.

GECE YARISI HAVAİ FİŞEK ŞOVU

İngiliz ekibi son antrenmanını kendi tesislerinde yaptıktan sonra İstanbul'a geldi ve konaklayacağı otele yerleşti. Ancak gece geç saatlerde Galatasaray taraftarları otelin önüne giderek havai fişekler patlattı. Gürültü nedeniyle Liverpool kafilesindeki futbolcular uykularından uyandı.

Geceyi huzursuz geçiren Liverpool, bu akşam oynanacak dev maç öncesi beklenmedik bir sürpriz yaşamış oldu. Taraftarların bu hamlesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, "Sabaha kadar uyutmadılar" yorumları yapıldı.

DEV MAÇ BU AKŞAM

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıibrahimse44:

terbiyesizlik onamı kaldınız yani son çare bumu

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 265 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMia:

çok güvenilir gibi durmuyor.. bu stenin bu mesajı yayınlamasıda ayrı bir sıkıntı..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFaruk Yıldız:

böyle dolandırıcıların burada yorum yapılasına nasıl izin veriliyor anlamak güç

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAli Sekerci:

Bunu yapmak için paramı aldınız Galatasaray'ın dedi ayıp terbiyesizlik gorgulosuzluk centinmenlige yakışmaz livurpul yine 4 atar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

GS TARAFTARINDAN BEKLİYORSUNUZ HAKEM DESTEĞİ YOK BARİ UNUTMAYALIM MI YOK OLMADI YEMEKLERİNE MÜSÜL KATIN OTEL ÇALIŞANI GS Lİ VARDIR

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMia:

yapılan çok yanlış ama haberinde yanlış olduğunu düşünüyorum oradaki arkadaşlar 30 bilemedin 40 dakika havayi fişek patlatıp dağılıyorlar. yoksa polis zaten müdahale ederdi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
