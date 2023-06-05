Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan Ali Koç'a dönerek aynı şarkıyı söyledi! Başkan tribünü hemen terk etti

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'la geçerken Nef Stadı'nda mücadelenin ardından çalan şarkı gündem oldu.

ALİ KOÇ'A DÖNÜP SÖYLEDİLER

Derbi zaferi sonrası Burak Kut'un "Benimle Oynama" şarkısının çaldığı Nef Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftarlar, Ali Koç'a dönerek parçanın bir kısmını söyledi. Koç'un "Uğurlar olsun" sözlerinin söylendiği sırada stattan ayrılması sosyal medyada büyük ilgi çekti.

33 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'nin derbilerdeki üstünlüğü bu sezon itibarıyla tamamen dip yaptı. Sarı-lacivertliler, 33 yıl sonra ilk kez iki maçta da Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe bu sezon Jorge Jesus yönetiminde Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbi galibiyeti yaşayamadı.