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Galatasaray Göztepe'yi 3-2 yendi, liderliğe yükseldi

Galatasaray Göztepe'yi 3-2 yendi, liderliğe yükseldi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 3-2 mağlup ederek puanını 7’ye çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2 kazandı. Ligdeki 2. galibiyetini alan Galatasaray'ın gollerini 33. dakikada Davinson Sanchez 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Göztepe'nin golleri ise 16. dakikada Novatus Miroshi ve 66. dakikada Juan'dan geldi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de puanını 7'ye yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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