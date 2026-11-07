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Galatasaray, Süper Lig'de Amed Sportif karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılıların gollerini 7. dakikada Leao atarken, 45. dakikada Lafont kendi kalesine gol kaydetti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Barış Alper Yılmaz

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasnic, Dellova, Bates, Umut Meraş, Gökhan Gül, Raveloson, Furkan Soyalp, Dia Saba, Orban, Diagne

Goller: Dk. 7 Leao, Dk. 45 Lafont (Kendi kalesine) ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

6. dakikada Batrakov'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Amed Sportif Faaliyetler savunmasından dönen topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Torreira, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Leao'ya aktardı. Portekizli oyuncunun penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

18. dakikada Dia Saba'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak topu kornere tokatladı.

23. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Leao'nun rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta kaleci Lafont, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

37. dakikada Dia Saba'nın pasında savunma arkasına sarkan Krasnic'in ceza sahasının sol çaprazından vuruşunda top auta çıktı.

44. dakikada rakip yarı sahada büyük boşluk bulan sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün'ün, Batrakov ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Batrakov'un dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Lafont'ın tokatlamak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi.

Kaynak: AA
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