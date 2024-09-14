İbrahim Hatipoğlu'ndan Rizespor Maçı Değerlendirmesi
Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, takım performansı ve gelecekle ilgili beklentilerini paylaştı. Galatasaray’ın hedeflerine ulaşma yolunda atılacak adımları vurguladı ve taraftarların desteğine olan ihtiyacı dile getirdi.
Galatasaray'da Sportif A.Ş yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor