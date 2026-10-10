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Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

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Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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