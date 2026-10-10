Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı