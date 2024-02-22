Galatasaray, Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Kairinen'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Preciado, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens'in ortasında Davinson'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Abdülkerim kafayla filelere yolladı. 1-1
20. dakikada sağ kanattan Mertens'in pasında ceza sahası içinde çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
43. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn
Sparta Prag: Vindahl, Preciado, Kairinen, Olatunji, Kuchta, Laçi, Haraslin, Sorensen, Panak, Wiesner, Vitik
Yedekler: Vorel, Surovcik, Mejdr, Zeleny, Sevinsky, Solbakken, Karabec, Sadilek, Pesek, Vydra, Tuci, Sevcik
Teknik Direktör: Brian Priske
Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Tete, Oliveira, Hamza Yiğit Akman, Vinicius, Zaha, Baran Demiroğlu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Preciado (dk. 9) (Sparta Prag), Abdülkerim (dk. 16) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sorensen (Sparta Prag), Kerem Demirbay, Berkan (Galatasaray) - PRAG