Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı

Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Kairinen'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Preciado, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens'in ortasında Davinson'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Abdülkerim kafayla filelere yolladı. 1-1

20. dakikada sağ kanattan Mertens'in pasında ceza sahası içinde çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

43. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn

Sparta Prag: Vindahl, Preciado, Kairinen, Olatunji, Kuchta, Laçi, Haraslin, Sorensen, Panak, Wiesner, Vitik

Yedekler: Vorel, Surovcik, Mejdr, Zeleny, Sevinsky, Solbakken, Karabec, Sadilek, Pesek, Vydra, Tuci, Sevcik

Teknik Direktör: Brian Priske

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Tete, Oliveira, Hamza Yiğit Akman, Vinicius, Zaha, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Preciado (dk. 9) (Sparta Prag), Abdülkerim (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sorensen (Sparta Prag), Kerem Demirbay, Berkan (Galatasaray) - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sparta Prag Galatasaray Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri kim? İYİ Parti Bilecik adayı kim? 2024 İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Göksel Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 23 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 23 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İYİ Parti Balıkesir adayı kim? 2024 İYİ Parti Büyükşehir Balıkesir Belediye Başkan adayı kimdir? Sparta Prag Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sparta Prag Galatasaray maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Aydın adayı kim? 2024 İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özer Kayalı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sparta Prag Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sparta Prag Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenirse ne olur, UEFA Konferans Ligi'nden devam ediyor mu? İYİ Parti Artvin adayı kim? 2024 İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Amasya adayı kim? 2024 İYİ Parti Amasya Belediye Başkan adayı Erhan Ciğer kaç yaşında, nereli? Roma Feyenoord maçı CANLI izle! 22 Şubat Roma Feyenoord maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? İYİ Parti Ağrı adayı kim? 2024 İYİ Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Afyon adayı kim? 2024 İYİ Parti Afyon Belediye Başkan adayı Alper Yağcı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title