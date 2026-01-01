Haberler

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Güncelleme:
Galatasaray, yıldız golcü Osimhen için yaz transfer döneminde en az 150 milyon euro bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün etkileyici performansı nedeniyle rekor tekliflerin geleceğini öngörüyor. Osimhen, sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti ve 2025 yılı içerisinde 51 maçta 46 gol atmıştı.

Galatasaray'da golleriyle öne çıkan Victor Osimhen için yaz transfer dönemi öncesi bonservis beklentisi netleşti. Sarı-kırmızılı yönetimin, rekor tekliflerin geleceğini öngördüğü Nijeryalı yıldız için "en az 150 milyon euro" seviyesinde bir değer biçtiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN OSIMHEN İÇİN BON SERVİS MESAJI

Galatasaray'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen için yönetim kanadından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yaz transfer döneminde birçok kulübün yıldız futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalmasının beklendiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bonservis beklentisini belirlediği aktarıldı.

51 MAÇTA 46 GOL: PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU

Sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Osimhen'in, 2025 yılı içerisinde forma giydiği 51 maçta 46 gol kaydettiği ifade edildi. Nijeryalı golcünün bu performansı, Avrupa devlerinin ilgisini daha da artırdı.

DEV KULÜPLERİN RADARINDA

Osimhen'in Galatasaray'daki etkileyici performansı sonrası yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçeceği öne sürüldü. Birçok üst düzey kulübün, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçeceği belirtildi.

EN AZ 150 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Galatasaraylı yöneticilerin değerlendirmesinde, yıldız futbolcu için astronomik tekliflerin gelebileceği vurgulandı. Yönetimden yapılan yorumlarda, "Bu sezon 100 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerin gelmesini bekliyoruz. Bizim öngörümüz en az 150 milyon Euro" ifadelerine yer verildi.

OSIMHEN'İ EDERİNİN ALTINDA ALDIK VURGUSU

Sarı-kırmızılı idareciler, piyasadaki yüksek bonservis örneklerini hatırlatarak Osimhen'in değerine dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede, "Bu oyuncular için söz konusu paralar ödeniyorsa Osimhen'in gerçek değeri nedir?" sözleriyle Nijeryalı futbolcunun piyasa değerinin çok daha üst seviyelerde olduğu vurgulandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKral:

he he

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBendeniz Vatandaş:

75 verip almamış millet senin kıytırık liginde attığı gollerle mi 150 ye alacak bir enayi bulursanız 75 e geri verin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

