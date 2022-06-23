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Galatasaray sezonu açıyor! Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray sezonu açıyor! Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımla bu anlaşma duyuruldu. Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk, kamp programını belirledi. Aslan, sezonu 27 Haziran Pazartesi günü açıyor.

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi. Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Galatasaray, 27 Haziran Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 7-19 Temmuz'da Avusturya'da Graz yakınlarında kamp yapacak. İkinci etap çalışmaları 26-30 Temmuz'da yine Avusturya'da Insbruck yakınlarında olacak.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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