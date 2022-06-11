Galatasaray Kulübünün kongresi - Haberler

Galatasaray Kulübünün kongresi Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrenin saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Burada 24 sandığa atılan oylar, tek tek sayılarak tasnif edilecek. Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 377'sinin sandığa gelerek oylarını kullandığı bildirildi. AA / Ercan Çakar - Spor Spor Haberler

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