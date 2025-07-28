Galatasaray Savunma Oyuncularının Sözleşmelerini Uzattı

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Galatasaray, savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzattı. Bardakcı'nın sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye, Ayhan'ınki ise 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldı. Her iki futbolcu, Galatasaray'da önemli başarılar elde etti.

Galatasaray, savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, Abdülkerim Bardakcı ile 30 Haziran 2027'ye Kaan Ayhan ile 30 Haziran 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Ay-yıldızlı formayı da giyen tecrübeli futbolcular, Galatasaray'da aynı dönem içinde 3 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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