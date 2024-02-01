Galatasaray, Samsunspor maçı için Samsun'a geldi
Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a geldi. Sarı-kırmızılı futbolcular, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a geldi.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. 12 yıl sonra Samsun'a gelen Galatasaraylı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Samsun'a gelen sarı-kırmızılı futbolcular havalimanında bekleyen kas hastası 14 yaşındaki Rana Rabia Ölez'in formasını imzaladı. Daha sonra futbolcular ile teknik heyet kamp yapacakları otele hareket etti.