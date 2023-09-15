Galatasaray, Samsunspor maçı için hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Davinson Sanchez de antrenmana katıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanches de ilk kez takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray-Yılport Samsunspor mücadelesi yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Kaynak: AA / Spor