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Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü

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Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü
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Galatasaray, 12'nci haftadaki Samsunspor maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi, ekip yarın saat 11.00'de çalışacak.

GALATASARAY, Süper Lig'in 12'nci haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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