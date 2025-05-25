Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarına Üstü Açık Otobüsle Start Verdi

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarına Üstü Açık Otobüsle Start Verdi
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Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, şampiyonluk kutlamalarına şehir turu yaparak başladı. Etkinlikler, Galatasaray Lisesi'nden başlayıp Sokaklarda yoğun taraftar ilgisiyle devam etti.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, şampiyonluk kutlamalarına şehirde üstü açık otobüsle tur atarak başladı.

Şampiyon Galatasaray'ın, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleyeceği Champions Fest kapsamında etkinlikler Galatasaray Lisesi'nden başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, ilk olarak lisede toplandı ve daha sonra kendilerini bekleyen üst açık otobüse geçti. Otobüsle şehir turu atan sarı-kırmızılılara, taraftar yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular da yol kenarlarında yoğun kalabalıklar oluşturan taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

Sarayburnu'na inen kafile, burada aileleriyle birlikte tekneye geçti. Futbolcular, tekneyle boğaz turu yapıldıktan sonra Yenikapı'ya geçecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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