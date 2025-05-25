Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarına Üstü Açık Otobüsle Başladı

- Galatasaray'da kutlamalar üstü açık otobüs turuyla başladı

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, şampiyonluk kutlamalarına şehirde üstü açık otobüsle tur atarak başladı.

Şampiyon Galatasaray'ın, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleyeceği Champions Fest kapsamında etkinlikler Galatasaray Lisesi'nden başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, ilk olarak lisede toplandı ve daha sonra kendilerini bekleyen üst açık otobüse geçti. Otobüsle şehir turu atan sarı-kırmızılılara, taraftar yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular da yol kenarlarında yoğun kalabalıklar oluşturan taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

Sarayburnu'na inen kafile, burada aileleriyle birlikte tekneye geçti. Futbolcular, tekneyle boğaz turu yapıldıktan sonra Yenikapı'ya geçecek.