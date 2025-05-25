Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları İçin Yenikapı'da Toplanıyor

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları İçin Yenikapı'da Toplanıyor
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Galatasaray taraftarları, Süper Lig şampiyonluğu sonrası Yenikapı'da düzenlenecek kutlamalar için bir araya gelmeye başladı. Takım, üstü açık otobüsle şampiyonluk törenine katılacak.

GALATASARAY'ın bu akşamki şampiyonluk kutlamaları öncesinde Yenikapı'da hareketlilik başladı.

Binlerce Sarı-Kırmızılı taraftar Yenikapı miting alanında toplanmaya başladı.

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, üstü açık otobüs ve taraftarların oluşturduğu konvoy ile Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya doğru yola çıkacak. 17.45'te hareket etmesi beklenin otobüs Sarayburnu'na inip gemiye geçilecek ve takım son olarak Yenikapı'da tekrar karaya inecek.

2024-2025 Süper Lig'ini lider olarak tamamlayan ve 5'inci yıldızı takma hakkı kazanan sarı-kırmızılı camia şampiyonluk törenine hazırlanırken, taraftarlar da Yenikapı'ya akın etmeye başladı. 7'den 70'e Sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar kapalı hava ve yağış ihtimaline rağmen 19.05'te başlayacak şampiyonluk kupa törenini ve sanatçıların da yer alacağı kutlamaları beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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