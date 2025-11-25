Haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 247 dakika önde oynayarak bu sezon skor üstünlüğünü en uzun süre koruyan takımlar listesinde Bayern Münih'in hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde skor üstünlüğünü 247 dakika boyunca korudu.
  • Galatasaray, skor üstünlüğünü koruma süresinde Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu mücadeleci oyunuyla sadece sonuçlarıyla değil, istatistikleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Okan Buruk'un ekibi, skor avantajını koruma süresi bakımından turnuvanın en güçlü takımlarından biri olarak öne çıktı.

BAYERN'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Devler Ligi'nde skor üstünlüğünü en uzun süre elinde tutan takım Bayern Münih oldu. Alman devinin 346 dakika boyunca önde oynadığı sezonun hemen arkasında ise Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip toplam 247 dakika skor üstünlüğünü koruyarak bu alanda turnuvanın ikinci en iyi takımı unvanını elde etti.

OKAN BURUK'UN TAKIMI İSTİKRARINI KANITLIYOR

Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki bu başarısı, hem kadro derinliğinin hem de saha içi disiplinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, her maçta skor kovalamakla kalmayıp, öne geçtikten sonra oyunu kontrol edebilme yeteneğiyle de üst düzey rakiplerle rekabet edebildiğini kanıtlıyor.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
