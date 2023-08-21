Tete ve Ziyech yok! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray, Molde ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroya Kerem Demirbay ve Zaha eklenirken, yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech listede yer almadı.