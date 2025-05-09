AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Finaline Yükseldi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Finaline Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale çıktı. Takım kaptanı Göksenin Köksal, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale çıkan Galatasaray'da takım kaptanı Göksenin Köksal, kupayla birlikte ülkeye dönmek istediklerini belirtti.

Sarı-kırmızılı basketbolculardan Göksenin Köksal ve Angel Delgado, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Göksenin Köksal, rakipleri La Laguna Tenerife'nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Rakibimiz, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Buraya da namağlup geldiler. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. 15 sayı geri düşmemize rağmen 20 sayıya kadar fark attık. Şimdi finaldeyiz. Tek hedefimiz şampiyonluk. Finalde kim gelirse gelsin, burada taraftarımızın önünde kupayı kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın basketbolda 2016 yılından sonra bir kez daha Avrupa kupası kazanabileceğini dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, "En son 2016 yılında ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olmuştuk. Özlenen günlere geri döndük. Ondan sonra da en büyük başarımız bu. İnşallah ULEB Avrupa Kupası'nı kazandığımız gibi bu kupayı da kazanacağız." şeklinde konuştu.

Delgado: "Şampiyon olmak için hazırız"

Angel Delgado, takım olarak harika bir maç çıkardıklarını belirterek, "Rakibimiz La Laguna Tenerife'ye ayrı bir parantez açmamız lazım. Gerçekten harika bir takım. Bütün sezon namağlup bir şekilde ilerlediler. Onları yendiğimiz için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde bir maç daha var. Şampiyon olmak için hazırız." diye konuştu.

Basketbol maçlarının sonuçlarının kestirilemeyeceğini belirten Dominikli pivot, "Sonuçta bu basketbol. Basketbolda ne olacağını bilemezsiniz. La Laguna Tenerife'nin harika bir takım olduğunu biliyoruz. Biz, asla pes etmeyen bir takımız. Bazı kişiler tarafından La Laguna Tenerife'nin favori gösterilmesini anlayabiliyorum. Eninde sonunda sahada nasıl oynadığımızı herkes gördü. Şimdi önümüzde kazanmamız gereken bir maç var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi

Olaylı maçta Kanarya'dan 4 gollü kritik galibiyet
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.