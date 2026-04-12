Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya kaldı. RAMS Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

JAKOBS'UN KAFA VURUŞU İSABETLİ DEĞİL

9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

SERHAT'TAN BAŞARILI KURTARIŞ

20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

SERHAT'TAN MUHTEŞEM HAMLE

28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu.

RAMS PARK'TA SKORA DENGE GELDİ

Kocaelispor, 72. dakikada skora denge getirdi. Gelişen Kocaelispor atağında Can Keleş, sağ kanatta topla buluştu. Sıfıra inen Can Keleş'in yerden ortasında top ceza sahasındaki Tayfur Bingöl'e geldi. Tayfur'un bıraktığı topu Petkovic ağlara gönderdi.

YAKIN DİREĞİN DİBİNDEN AUT

77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

KOCAELİSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

ŞAMPİYONLUK HATTINI KARIŞTIRAN SONUÇ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte puanını 68'e çıkaran Galatasaray'ın ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 oldu. Kocaelispor ise 35 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.