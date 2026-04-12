Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç

Galatasaray, Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2 oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya kaldı. RAMS Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

JAKOBS'UN KAFA VURUŞU İSABETLİ DEĞİL

9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

SERHAT'TAN BAŞARILI KURTARIŞ

20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

SERHAT'TAN MUHTEŞEM HAMLE

28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu.

RAMS PARK'TA SKORA DENGE GELDİ

Kocaelispor, 72. dakikada skora denge getirdi. Gelişen Kocaelispor atağında Can Keleş, sağ kanatta topla buluştu. Sıfıra inen Can Keleş'in yerden ortasında top ceza sahasındaki Tayfur Bingöl'e geldi. Tayfur'un bıraktığı topu Petkovic ağlara gönderdi.

YAKIN DİREĞİN DİBİNDEN AUT

77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

KOCAELİSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

ŞAMPİYONLUK HATTINI KARIŞTIRAN SONUÇ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte puanını 68'e çıkaran Galatasaray'ın ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 oldu. Kocaelispor ise 35 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı

Bizzat Netanyahu da gitti! İsrail tankları o bölgeye girdi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi

Türkiye’yi hedef almıştı: Tepkiler geri adım attırdı

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Fıkra şu maça sadece beş dakika ekledi orada Safi'nin adamları yattı hakem ekleyeceğim dedi 6 dakika bile olmadan bitirdi :)

Haber YorumlarıSedat Sedat:

Bende gs liyim zırlamayalım lütfen

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Singo yu akşam al evine götür okan , birşeyler yaparsınız..

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Takım oynamıyor , kenardan öküzün treni seyrettiği gibi seyrediyor maçı..

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Maç 1-1 , reaksiyon veren bir tane gsli oyuncu yok..koşan , top isteyen..neyin rahatlığı bu , sanırsın 10 puan fark var arada..

Haber YorumlarıAlfakurt:

Bu takım şampiyon olamaz bir GS olarak yazıyorum FB şampiyon oldu şimdiden tebrik ediyorum Fenerbahçeyi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi

Patronla tartışıp fabrikayı ateşe verdi, 50 milyon kişiyi mağdur etti
Skandal görüntü! Yamaç paraşütüyle uçarken cinsel saldırıya uğradı

İnfial yaratan görüntü! Genç kadın yere inince hemen polise koştu
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi