Galatasaray, Sacha Boey'i sezon sonuna kadar kiraladı

Güncelleme:
Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'ten sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kiralama bedeli 500.000 Euro olurken, Boey'e 1.750.000 Euro garanti ücret ödenecek.

Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
