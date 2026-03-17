Haberler

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yarın Rythas Vilnius'u ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi I Grubu'ndaki son maçında yarın Litvanya'nın Rythas Vilnius takımını ağırlayacak. Hedef, grup lideri olarak çeyrek finale yükselmek.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Litvanya'nın Rythas Vilnius ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, grubunda lider konumda yer alıyor.

Rythas Vilnius ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle averajla 2. basamakta bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, evinde rakibini mağlup edip grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Grubunda Litvanya temsilcisiyle karşılaştığı ilk müsabakada Galatasaray, rakibini deplasmanda 89-85 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi

Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi
Netanyahu'nun yeni videosunda iddiaları güçlendiren yüzük detayı

Yeni videodaki detayı fark eden herkes aynı yorumu yapıyor
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
İlber Ortaylı'nın kabrine ana vatan toprağı döküldü

Kabrine ana vatan toprağı döküldü
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay