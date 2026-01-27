Haberler

Galatasaray MCT: 85-89
Güncelleme:
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray MCT Technic, Rytas Vilnius'u uzatmalarda 89-85'lik skorla mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

SALON: Twinsbet Arena

HAKEMLER: Wojciech Liszka, Lorenzo Baldini, Martin Vulic

RYTAS VILNIUS: , Arturas Gudaitis 15, Kay Bruhnke 10, Jerrick Harding 28, Gytis Masiulis 2, Ürdün Caroline 1, Simonas Lukosius 3, Ignas Sargiunas 8, Speedy Smith 18, Jacob Wiley, Jordan Walker.

GALATASARAY MCT TECHNİC: McCollum 24, Meeks 19, Palmer 14, White 13, Buğrahan 8, Can 6, Cummings 3, Muhsin 2.

1'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 33-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-55

4'ÜNCÜ PERİYOT: 76-76

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda I Grubu ikinci maçında Galatasaray MCT Technic konuk olduğu Rytas Vilnius'ı uzatmalarda 89-85'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray geriye düştüğü maçta farkı kapatarak mücadelenin normal süresini 76-76'lık eşitlikle tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.

Sarı-kırmızılılar salondan 89-85'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turundaki ilk galibiyetini aldı. Bu mücadelede Errick McCollum 24 sayıya imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
