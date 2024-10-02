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Galatasaray RFS Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen antrenmanda yer almazken, Babayı Batshuayi'nin doğum günü kutlandı.

Galatasaray, RFS maçı hazırlıklarını tamamladı

Victor Osimhen antrenmanda yer almadı

Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı

İSTANBUL - Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya ekibi RFS ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise RFS maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen antrenmanda yer almazken, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise takımla çalıştı.

Batshuayi'nin doğum günü kutlandı

Antrenman öncesinde ise 31 yaşına giren Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı. Batshuayi'ye pastasını genç futbolcu Berat Luş yedirirken, Belçikalı futbolcu daha sonra Okan Buruk ve takım arkadaşlarından tebrikleri kabul etti.

Sarı-kırmızılılar saat 15.00'te Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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