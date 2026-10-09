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Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı 3-1 yendi; evinde 39 maçtır yenilmiyor

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Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı 3-1 yendi; evinde 39 maçtır yenilmiyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Son 39 iç saha maçında 31 galibiyet, 8 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 yenilmişti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 39 maçta 31 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. RAMS Park'ta Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı.

Bu sezon ise ligde 4 maç oynayan Galatasaray, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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