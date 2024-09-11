Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Petrol Ofisi, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 11-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 11-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Ebru Topçu hat-trick yaparken, toplamda 11 gol atan takım, sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 11-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün haklarını devrettiği Çekmeköy Bilgidoğa S.Y.H. Spor Kulübü ile karşılaştı. Ömerli Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılılar; Handan, Jazmin, Eda, Catalina Usme, Sare, Berra, Ebru Topçu, Berna, Arzu, Diallo ve Benan ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 6-0'lık farklı skorla kapatan Galatasaray, müsabakayı da 11-0 kazandı. Sezona 3 puanla başlayan Galatasaray Petrol Ofisi'nde Ebru Topçu hat-trick yaparken, Catalina Usme, Malado Diallo, Nazlıcan Parlak ikişer, Berra Pekgöz ve Arzu Akkurt da birer gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Petrol Ofisi Galatasaray Ebru Topçu Turkcell Çekmeköy Güncel Futbol Spor

Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması

 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Leyla Hayat Aşk Adalet nerede çekildi? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... setleri nerede? 11-12 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 11 Eylül Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 1. bölüm NOW TV izleme linki var mı? 11-12 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Narin'in gözaltına alınan kaç amcası var, kaç kuzeni var, kaç yengesi var? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Eylül Meram, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 11-12 Eylül İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı? Aileden kaç kişi gözaltında, annesi, babası, abisi, amcaları, gözaltında mı?
title